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Весенний снегопад накрыл столицу

Автор:
vlad67
Дата публикации:
01:20
  • 15
  • 1

В последний понедельник марта в Москве начался сильный снегопад. По прогнозу синоптиков, температура воздуха может опуститься до -10*.

  • 15
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    01:49
    В 01:42 на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2650078
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