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На востоке столицы на автомобиль упало дерево, перекрыв также тротуар

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
01:30
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В результате ухудшения погоды, из-за ветра и снегопада на востоке столицы, на бульваре Маршала Рокосовского, напротив дома № 17 упало сухое дерево. Дерево рухнуло на забор, тротуар и припаркованный на обочине автомобиль "Киа", повредив ему капот и крылья. Ствол, помимо основания, треснул ещё в двух местах, а верхушка, которая повредила автомобиль, развалилась на части. Дерево перекрыло полностью тротуар. Пешеходы такое препятствие перешагивают.

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