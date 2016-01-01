Скорая помощь попала в ДТП в Солнцево. Пострадали два человека

Автор: Разведчик Дата публикации: 01:32

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Столкнулись автомобиль скорой помощи и Опель. Мерседес Спринтер, принадлежащий детской медицинской бригаде подстанции номер 44 района Солнцево двигался по улице Авиаторов в сторону Боровского шоссе. На пересечении с Волынской улицей на перекресток слева, прямо перед автомобилем медиков, выехал Опель. Водитель не заметил машину скорой помощи из-за снегопада и плотно припаркованных автомобилей которые ограничивают обзор на перекрестке. Водитель Мерседеса не успел предотвратить аварию и обе машины столкнулись. В результате ДТП пострадал водитель скорой помощи и фельдшер. Больных в машине не было. Пострадавших направили в больницы. Обстоятельства аварии устанавливаются.