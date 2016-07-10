Взрыв трансформатора на ТЭЦ № 11 попал в объектив видеорегистратора на шоссе Энтузиастов в Москве

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Ночью на востоке Москвы произошло ЧП. На территории ТЭЦ № 11, расположенной на шоссе Энтузиастов произошёл взрыв трансформатор. Момент взрыва, яркая вспышка с искрами и громкий хлопок попал в объектив видеорегистратора. В тот же момент на шоссе Энтузиастов в обе стороны погасло уличное освещение. Возможно причиной взрыва послужило резкое ухудшение погоды. В столичном регионе пошёл сильный мокрый снег и усилился ветер.