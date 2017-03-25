В Кемерово ул. Ворошилова превратилась в полосу препятствий.

Автор: DenisAkishkin Дата публикации: 03:18

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25.03.2017 года в Кемерово прошел дождь и на ул. Ворошилова, напротив дома №6 по ул. Марковцева, дорога стала, как после бомбежки. 26.03.2017 года в Кемерово потеплело и ул. Ворошилова, напротив дома №6 по ул. Марковцева, превратилась в хорошую полосу препятствий или игру – «OK Google, в какой луже яма». А еще кто то организовал вывоз снега КАМАЗами, на пустырь, за ул. Ворошилова, чтобы талых вод стало больше. В 2016 году администрация города Кемерово письменно обещала провести ремонт проезжей части напротив дома №6 по ул. Марковцева, с прокладкой канав для водоотведения. Но работы не были выполнены и вот опять ул. Ворошилова тонет! К тому же не были выполнены работы, указанные в положительном заключении государственной экспертизы №42-1-2-0285-10.