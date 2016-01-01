Митинг "Он Вам не Димон" прошел в Москве

Автор: vlad67 Дата публикации: 03:21

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26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги. Им предшествовала публикация расследования Фонда борьбы с коррупцией, созданного Алексеем Навальным, в которой рассказывалось о богатствах, которыми якобы пользуется премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведев и его представители отказались комментировать эти разоблачения, указывая на политические амбиции Навального и судебные приговоры, вынесенные ему. В большинстве городов акции протеста под разными предлогами не были согласованы властями. В Москве шествие по Тверской улице также не было согласовано, правоохранительные органы предостерегали жителей от участия в мероприятии. По данным Главного управления МВД по Москве, на несанкционированную антикоррупционную акцию протеста вышло около 7-8 тыс. человек.