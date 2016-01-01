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Утренний снегопад в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
08:57
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В Москве продолжает идти мокрый снег. Газоны покрыты слоем снега. На дорогах снежная каша. Температура +1 градус.

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