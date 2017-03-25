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Главная  /  Репортажи  /  На Кольцевой улице в Уфе сгорел автобус "ПАЗ"

На Кольцевой улице в Уфе сгорел автобус "ПАЗ"

Автор:
Isildar
Дата публикации:
13:34
  • 19
  • 1

На Кольцевой улице в Уфе сгорел автобус "ПАЗ". Сам посмотрел и решил отправить. Голос за кадром подсказал.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    08:31
    Уважаемый Isildar, уточните, пожалуйста, кто автор видео? Вы?
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