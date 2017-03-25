На Кольцевой улице в Уфе сгорел автобус "ПАЗ"

Автор: Isildar Дата публикации: 13:34

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На Кольцевой улице в Уфе сгорел автобус "ПАЗ". Сам посмотрел и решил отправить. Голос за кадром подсказал.