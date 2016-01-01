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Ночной снегопад в Москве - начало

Автор:
vad_777
Дата публикации:
08:44
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В Москве снегопад. Начало. Ночь. Никто тогда не подозревал, что утром накидает кучи снега....

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