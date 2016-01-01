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В жилой зоне Волгограда устроили мусорную свалку

Автор:
Ustas
Дата публикации:
08:45
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Свалка мусора производится организацией на необорудованной площадке на территории МБУ Краснооктябрьского района, которая располагается непосредственно в жилой зоне частного сектора Краснооктябрьского района Волгограда - на улице Вогульской, у дома 58. В ветреную погоду с площадки летит мусор, бегут крысы, с наступление тепла пойдет смрад. Это все происходит от бездействия должностных лиц организации, района, города и контролирующих организаций в нарушение всех норм СанПин и ППБ. Ни кому не охота жить на свалке.

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