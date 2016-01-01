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Сильные подтопления ожидают сегодня Москву

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:25
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Сильные подтопления ожидают сегодня Москву. Лишь бы не ударил мороз.

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