В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Туле не вытаскивают застрявший ночью автомобиль

В Туле не вытаскивают застрявший ночью автомобиль

Автор:
Evgen-Gren
Дата публикации:
09:56
  • 16
  • 1

Сегодня ночью в Туле лихой водитель вылетел на газон и врезался в дерево, подмяв под себя газон. Инцидент произошёл в Парашютном проезде, у дома 38б.

Местный житель позвонил в ГИБДД 334500, сотрудники которого до сих пор не приехали на место ДТП, сообщает мобильный репортер Евгений Грин из Тулы. А водитель тем временем полночи буксовал, пытаясь выехать, мешая жителям окрестных домов спать и пугая детей дома.

"А воз и ныне там. Машина и сейчас там же, а водитель - то ли ушел, то ли спит внутри," - сообщает народный журналист.
  • 16
  • 1

Комментарии (1)

  • Evgen-Gren
    10:52
    В местной газете статья про это https://myslo.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/K2A1e6neEkekDCbMS2RG2A
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

147 2
01:32 | Разведчик
Скорая помощь попала в ДТП в Солнцево. Пострадали два человека
9 0
12.03 21:40 | Anguis
"Гейзер" на одной из улиц Саратова
25 0
09:28 | magomed007
В Махачкале сгорела фура
47 0
08.03 11:36 | Denchik_3000
Управление ГИБДД Ростова-на-Дону подготовили видео-флешмоб к Международному женскому дню
112 0
19.02 19:15 | Sergey
В Бийске на огромный сугроб "залетела" машина