В Туле не вытаскивают застрявший ночью автомобиль

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Сегодня ночью в Туле лихой водитель вылетел на газон и врезался в дерево, подмяв под себя газон. Инцидент произошёл в Парашютном проезде, у дома 38б.

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16 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181441

Местный житель позвонил в ГИБДД 334500, сотрудники которого до сих пор не приехали на место ДТП, сообщает мобильный репортер Евгений Грин из Тулы. А водитель тем временем полночи буксовал, пытаясь выехать, мешая жителям окрестных домов спать и пугая детей дома."А воз и ныне там. Машина и сейчас там же, а водитель - то ли ушел, то ли спит внутри," - сообщает народный журналист.