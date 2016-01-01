В Туле не вытаскивают застрявший ночью автомобиль
- Автор:
- Evgen-Gren
- Дата публикации:
- 09:56
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Сегодня ночью в Туле лихой водитель вылетел на газон и врезался в дерево, подмяв под себя газон. Инцидент произошёл в Парашютном проезде, у дома 38б.Местный житель позвонил в ГИБДД 334500, сотрудники которого до сих пор не приехали на место ДТП, сообщает мобильный репортер Евгений Грин из Тулы. А водитель тем временем полночи буксовал, пытаясь выехать, мешая жителям окрестных домов спать и пугая детей дома.
"А воз и ныне там. Машина и сейчас там же, а водитель - то ли ушел, то ли спит внутри," - сообщает народный журналист.
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