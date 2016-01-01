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Сильный снегопад прошёл в Воронеже

Автор:
About Everything
Дата публикации:
09:29
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Снегопад в Воронеже. Температура 0 градусов с высокой влажностью. Снег идет уже около 5 часов. Заметает дома, дороги, машины. Снег пришел со стороны Москвы.

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