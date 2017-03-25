В Махачкале сгорела фура

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В Махачкале сгорела фура

Автор:
magomed007
Дата публикации:
09:28
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В одном из поселков Махачкалы - Семендэре, сгорела большегрузная машина. Жертв нет. Обстоятельства ЧП - выясняют. По одной из версий возгорание произошло в результате поджога, который совершили, пока хозяин большегруза спал. Как отмечает мобильный репортёр, для многих такая машина - единственное средство заработка. Поэтому утрата для хозяина - весьма болезненная. "В Семендэре вообще постоянно что-то происходит. Это такой местный "13-й район"" - добавляет автор видео.

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