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Утренний снегопад в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:34
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В столице утром также шёл снег, усилился ветер и из-за плюсовых температур образуются лужи.

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Комментарии (0)

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