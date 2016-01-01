Разбитые дороги в городе Казань

Автор: Аноним Дата публикации: 14:08

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В городе Казань, на улице Туфана Миннуллина, между домами 41 и 75 нет дорог, есть только направление. Рядом находится детский сад, школа и пожарная часть.