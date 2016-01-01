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Разбитые дороги в городе Казань

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:08
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В городе Казань, на улице Туфана Миннуллина, между домами 41 и 75 нет дорог, есть только направление. Рядом находится детский сад, школа и пожарная часть.

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