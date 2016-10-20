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Митинг против коррупции прошёл в Ижевске

Автор:
Roman07
Дата публикации:
11:26
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По словам мобильного репортёра, приславшего эти кадры, на улицу против коррупции вышли около 1500 человек.

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Комментарии (0)

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