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Зима вернулась в Тамбовскую область сильным снегопадом и метелью

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
12:03
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В Тамбовскую область вернулась зима! Сегодня с самого утра идет сильный снег, метель, порывы ветра достигают 16 метров в секунду, образовался временный снежный покров, на дорогах наблюдается очень низкая видимость. Температура воздуха сейчас составляет -1°С. По прогнозам синоптиков осадки прекратятся только к вечеру, но уже завтра ожидается новое ненастье.

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