Зима вернулась в Тамбовскую область сильным снегопадом и метелью
- Автор:
- Vladimir Dubrovsky
- Дата публикации:
- 12:03
-
- 19
В Тамбовскую область вернулась зима! Сегодня с самого утра идет сильный снег, метель, порывы ветра достигают 16 метров в секунду, образовался временный снежный покров, на дорогах наблюдается очень низкая видимость. Температура воздуха сейчас составляет -1°С. По прогнозам синоптиков осадки прекратятся только к вечеру, но уже завтра ожидается новое ненастье.
- 19
Комментарии (0)