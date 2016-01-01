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Удушливый смог окутал город Красноярск

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13:12
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Каждое утро в Красноярске начинается с плохого настроения и мыслью - Как бы хотелось уехать раз и навсегда с этого города. Дело в том, что уже на протяжении нескольких лет нас травят какими-то отходами, говорят что этот дым от машин и в связи с неблагоприятными метеоусловиями для рассеивания смога, он остаётся над городом на протяжении всего дня. Самое интересное что к вечеру в городе становится более чистый воздух, но утром хоть противогаз одевай. Ну конечно же, как же я сразу не понял, у нас же люди ночью не спят, все машины ездит ночью. А днём все спят. Глупости такие навязывать людям. Нас травят заводы, в том числе завод Феросплавов, строительство которого тайно скрыли от жителей города и так загадочно он запустился в эксплуатацию. Нас уничтожают и никому из вышестоящих органов до нас нет дела. Жалко город и будущее наше поколение.

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