Дороги завалены снегом в посёлке Яйва Пермского края

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На протяжении зимнего периода 2016-2017 дороги в рабочем поселке Яйва не чистились. В результате чего снег укатывался, с потеплением - все что укатали начало проваливаться и как результат 26.03.2017 движение по всем дорогам в поселке было практически невозможным. Больше всех пострадал единственный перевозчик поселка, автобус, который ходит по поселку соединяя частный сектор и район гресс погряз на 2 часа, автобус, который соединяет Березники с поселком толкали сами пассажиры. Машины торговой сети Магнит просто не могли подъехать и разгрузить товар.