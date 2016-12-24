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Главная  /  Репортажи  /  Снег прошёл в п.г.т. Ванино Приморского края

Снег прошёл в п.г.т. Ванино Приморского края

Автор:
uglov2079
Дата публикации:
12:51
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Посёлок городского типа Ванино в Приморском крае припорошило снегом конец марта. Газоны покрылись белым покрывалом.

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