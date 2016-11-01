Наводнения и оползни обрушились на Перу

Автор: mreportertv Дата публикации: 12:45

11

11 0

В Перу уже около ста человек в списке жертв сильнейших наводнений и оползней. А счёт раненых идёт на сотни.

11

11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181457