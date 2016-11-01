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Наводнения и оползни обрушились на Перу

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:45
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В Перу уже около ста человек в списке жертв сильнейших наводнений и оползней. А счёт раненых идёт на сотни.

Этот удар стихии начался ещё на прошлой неделе, но с тех пор ситуация не просто не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась. Настолько мощной природной катастрофы страна за последние десятилетия не знала. И ролики от мобильных репортёров служат, пожалуй, лучшей тому иллюстрацией. Десятки населённых пунктов, как видно на кадрах, затоплены и завалены жидкой грязью.
На этих кадрах - улицы и даже целые кварталы, которые превратились в водоёмы с бурным течением.
В них тонут автомобили, включая, судя по этому видео, грузовые, иногда - постройки. И, конечно, люди, которым не посчастливилось оказаться в зоне бедствия. По данным местных интернет-изданий, повреждены порядка двухсот тысяч жилых домов - не говоря уже о других постройках. Ну а экономический ущерб оценивают в 800 миллионов долларов. Причём начать восстановительные работы власти пока не могут. Нужно дождаться ухода большой воды. А когда он случится - метеорологи не уточняют.




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