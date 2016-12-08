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Главная  /  Репортажи  /  "Взбесившийся" эскалатор покалечил людей в ТЦ Гонконга

"Взбесившийся" эскалатор покалечил людей в ТЦ Гонконга

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:08
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ЧП в крупном торговом центре сняли на видео и камеры наблюдения, и очевидцы. Одна из движущихся лестниц неожиданно начала движение в обратную сторону – причём со значительным ускорением. На ступенях в этот момент находились несколько десятков посетителей - отреагировать успели далеко не все. Прежде, чем эскалатор остановили, внизу образовалась пробка из барахтающихся людей. Сообщается, что от “взбесившегося” эскалатора в Гонконге пострадали восемнадцать человек. Администрация торгового центра пока не может объяснить, чем был вызван технический сбой.
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