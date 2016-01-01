Новую экспозицию поезда-галереи «Акварель» украсили весенние натюрморты и пейзажи
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 13:07
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Презентация обновленной экспозиции именного поезда «Акварель» состоялась на станции «Партизанская». В составе представлены знакомые каждому сюжеты окружающей нас жизни - красочные натюрморты тепла и яркие пейзажи. По-домашнему уютные картины создадут атмосферу тепла и весеннего настроения для миллионов пассажиров, которые увидят выставку за полгода её работы.
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