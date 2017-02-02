Аварийная ситуация в жилом многоэтажном доме в подмосковном Дмитрове

Автор: mpidvorov Дата публикации: 13:09

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В период с 02.02.2017 г. по настоящее время в диспетчерскую службу, расположенную по адресу: г. Дмитров, ул. Школьная, д. 10, неоднократно обращались мы – жильцы первого подъезда д.10 по ул. Школьной г. Дмитрова. Но ответных действий от работников ООО «Строй Климат Сервис» не получили. Суть проблемы: в указанный период из вентиляционных шахт в квартирах и отверстий в потолке технического этажа (ливневка) постоянно течет вода. В первом подъезде на 17 этаже на лестничной клетке и полу постоянно стоят лужи, вода течет из отверстий в потолке, предназначенных для электрического освещения. На 18-ом техническом этаже вода течет из отверстий ливневой канализации в потолке на пол, и протекает на 17 этаж. В квартире №95 (выше указанного дома) из вентиляционных шахт по стенам на пол течет вода. На просьбы об устранении, диспетчеры хамят и ссылаются то на выходной, то на отсутствие работников. На техническом этаже под протечкой стоят ведра. В квартирах живут люди. Плесень, сырость и вся эта депрессивная ситуация - здоровья нам не добавляют.