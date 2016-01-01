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Коммунальные службы разбросали снег по проезжей части в Уфе

Автор:
Radnery
Дата публикации:
13:51
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Коммунальные службы разбросали снег по проезжей части на проспекте Октября в Уфе. Из-за этого сильно осложнилось движение транспорта.

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