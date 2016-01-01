Коммунальные службы разбросали снег по проезжей части в Уфе

Автор: Radnery Дата публикации: 13:51

8

8 0

Коммунальные службы разбросали снег по проезжей части на проспекте Октября в Уфе. Из-за этого сильно осложнилось движение транспорта.