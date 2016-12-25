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Полярное сияние сняли на видео с борта самолёта

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:37
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Кадры полярного сияния, снятые с борта того или иного самолёта, мы показывали не раз. Но этот ролик - по-настоящему уникальный.

Ведь в данном случае коммерческий авиалайнер, как сообщается, специально отправили в погоню за удивительным и красивейшим природным явлением. Причём купить билет - чтобы увидеть всё своими глазами - мог любой желающий. Само собой, набрался полный салон пассажиров - которые стартовали в Новой Зеландии, долетели почти до Южного Полюса - и вернулись обратно. Теперь они ещё долго будут делиться друг с другом впечатлениями. А также фотографиями и видео в соцсетях.
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