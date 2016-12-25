Полярное сияние сняли на видео с борта самолёта
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:37
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Ведь в данном случае коммерческий авиалайнер, как сообщается, специально отправили в погоню за удивительным и красивейшим природным явлением. Причём купить билет - чтобы увидеть всё своими глазами - мог любой желающий. Само собой, набрался полный салон пассажиров - которые стартовали в Новой Зеландии, долетели почти до Южного Полюса - и вернулись обратно. Теперь они ещё долго будут делиться друг с другом впечатлениями. А также фотографиями и видео в соцсетях.
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