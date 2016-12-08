В Австралии кенгуру атаковал автомобиль
Животное а-ля Рембо, с соломинкой во рту невозмутимо атаковало транспорт. Несколько мощных ударов по капоту заставили водителя спешно ретироваться с места происшествия. Сам бой был заснят видеорегистратором и на кадрах
видно, что машина преследовала кенгуру, видимо это не понравилось сумчатому и он решил разобраться с преследователем. Сообщается
, что в результате инцидента повреждения получил только автомобиль.
Нападение кенгуру на машины далеко не редкость. Животные, очевидно не любят, когда на их территорию врываются непрошенные гости. Этот ролик
был снят в прошлом году и набрал более полутора миллионов просмотров. Сумчатое с разбегу запрыгнуло на автомобиль и хорошенько оттопталось на нем.
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