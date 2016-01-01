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Снег с градом прошёл в Воронеже

Автор:
vlad805
Дата публикации:
13:54
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В Воронеже прошел град со снегом. Газоны мгновенное покрылись белой крупой.

  • 16
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