Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Индии слон по ошибке едва не съел человека

В Индии слон по ошибке едва не съел человека

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:03
  • 11
  • 0

В Индии обедающий слон решил заодно употребить в пищу человека. Один из очевидцев запечатлел ЧП на видео и выложил кадры в Сеть.

Сообщается, что стоящий на рыночной площади исполин мирно жевал свежие листья, как вдруг хоботом зацепил за одежду ничего не подозревающего прохожего - и потащил в рот! Мужчина не на шутку испугался и начал отбиваться ногами. К счастью, в ситуацию вовремя вмешался дрессировщик, стоявший рядом – и не позволил животному завершить задуманное.

Как пишут пользователи, скорее всего, слон ошибочно принял развевающиеся элементы одежды индуса за нечто весьма аппетитное.
  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

130 0
15:42 | Разведчик
Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве
22 0
26.03 15:06 | magomed007
В Махачкале грузовик едва не свалился в водоканал (24.03.17.)
28 0
14:18 | mreportertv
Красноярская супербелка набирает популярность в Сети
82 0
09.12.2016 13:45 | mreportertv
Индийский пилот пассажирского самолёта удивил пользователей Сети
68 0
25.01 14:08 | mreportertv
Видео со слоном-футболистом набирает популярность в Сети