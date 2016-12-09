В Индии слон по ошибке едва не съел человека
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:03
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Сообщается, что стоящий на рыночной площади исполин мирно жевал свежие листья, как вдруг хоботом зацепил за одежду ничего не подозревающего прохожего - и потащил в рот! Мужчина не на шутку испугался и начал отбиваться ногами. К счастью, в ситуацию вовремя вмешался дрессировщик, стоявший рядом – и не позволил животному завершить задуманное.
Как пишут пользователи, скорее всего, слон ошибочно принял развевающиеся элементы одежды индуса за нечто весьма аппетитное.
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