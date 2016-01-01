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Лёд тронулся на реке Ангара в Иркутске

Автор:
haritonoff.seryozha
Дата публикации:
17:24
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В Иркутске, на реке Ангара тронулся лёд.

  • 11
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