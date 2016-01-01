На Сиреневом бульваре неизвестный автомобиль снёс 2 бордюрных камня

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На пересечении Сиреневого бульвара и улицы 11-я Парковая при движении в сторону области неизвестный автомобиль снёс два бордюрных камня и уехал. Поскольку осколков никаких нет после этого ДТП от какого-либо транспортного средства, то можно предположить, что бордюр снесла своими колёсами грузовая машина, когда совершала поворот с ул. 11-я Парковая на Сиреневый бульвар. Совершающие поворот легковые автомобили осторожно объезжают бордюрный камень, лежащий на проезжей части.