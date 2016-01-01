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Дерево упало на автомобиль в Курске

Автор:
Mikheiev
Дата публикации:
17:09
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От сильного порыва ветра в Курске дерево упало на припаркованный автомобиль. В результате падение пострадавших нет. Проезд во дворе оказался блокирован.

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