Град прошёл на западе Москвы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 15:31

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Погода преподнесла очередной сюрприз жителям столицы. Так, на смену снегу с дождём пришёл град. Кадры "ледового обстрела" на западе Москвы прислал мобильный репортёр.