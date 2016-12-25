В Эстонии спасатели вытащили провалившегося под лёд рыбака

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:36

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Спасательную операцию от первого лица снял на видео один из членов команды.

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25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181487