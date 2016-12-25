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Главная  /  Репортажи  /  В Эстонии спасатели вытащили провалившегося под лёд рыбака

В Эстонии спасатели вытащили провалившегося под лёд рыбака

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:36
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Спасательную операцию от первого лица снял на видео один из членов команды.

Сообщается, что ЧП произошло 23 марта в Эстонии, на озере Харку. Пожилой мужчина провалился под хрупкий лёд в нескольких километрах от берега. Спасателям пришлось использовать специальную доску, чтобы добраться до утопающего и транспортировать его обратно на берег.

СМИ сообщают, что с момента поступления вызова на пульт дежурного до спасения человека прошло около 15 минут. "Хорошая работа!" - отмечают пользователи Сети в комментариях к ролику.
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