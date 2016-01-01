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Плохая уборка дворов от снега в Шарыпово Красноярского края

Автор:
Алексей Дрибный
Дата публикации:
17:04
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Качество оказываемых услуг ЖКХ УК "Инновация" в Шарыпово Красноярского края просто на высоте. Снег во дворе убирается не качественно.

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