Плохая уборка дворов от снега в Шарыпово Красноярского края

Автор: Алексей Дрибный Дата публикации: 17:04

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Качество оказываемых услуг ЖКХ УК "Инновация" в Шарыпово Красноярского края просто на высоте. Снег во дворе убирается не качественно.