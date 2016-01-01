Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

Автор: Разведчик Дата публикации: 15:42

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Столкнулись грузовики Хендай и Ивеко. Оба фургона двигались попутно в сторону области. На 31 километре трассы, возле правительственного въезда в аэропорт Внуково сотрудники ГИБДД перекрыли трассу для проезда спецкортежа в аэропорт. Первым начал торможение грузовик Ивеко, который двигался во втором ряду. Следом за ним ехал фургон Хендай, груженый замороженными продуктами. Водитель Хендая не смог остановить машину и на полном ходу грузовик врезался в заднюю часть Ивеко. От сильного удара водителя Хеная зажало в кабине. На место аварии оперативно прибыли спасатели, медики, а также совершил посадку вертолет ЦЭМП. Зажатый водитель 1987 года рождения был извлечен из искореженной кабины и передан бригаде СМП. Позднее пострадавший был переложен в вертолет ЦЭМП и экстренно доставлен в институт им. Склифосовского практически без сознания с переломами обеих ног и одной руки. Движение по Киевскому шоссе в сторону области серьёзно затруднено.