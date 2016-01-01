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Главная  /  Репортажи  /  Новый этап проекта «Музыка в метро» стартовал на станции «Боровицкая»

Новый этап проекта «Музыка в метро» стартовал на станции «Боровицкая»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:49
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Сегодня, 27 марта, около 200 новых исполнителей проекта «Музыка в метро» получили возможность официально выступать на 15 площадках Московского метрополитена. Старт новому, беспрецедентному по своим масштабам этапу проекта был дан на станции «Боровицкая». Переход между станциями «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» - это одна из 12 новых площадок проекта «Музыка в метро». Именно здесь собрались самые яркие участники «пилотного» этапа проекта и музыканты, которые вошли в число 200 лучших на конкурсе-прослушивании. Они бок о бок спели с известным российским артистом Валерием Сюткиным. Торжественный старт свежей волне выступлений в Московском метро был дан совместным исполнением песни «42 минуты минуты под землей».

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