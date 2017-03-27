Эвакуатор перевернулся на Новоясеневском проспекте в Москве
- Автор:
- inetcoyote
- Дата публикации:
- 15:56
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Фотографии с места ДТП прислал мобильный репортёр.Авария произошла на пересечении Новоясеневского проспекта и Вильнюсской улицы 27.03.2017, около 16:00. Спецмашина опрокинулась на бок и, по словам мобильного репортёра, поломала столб. Кроме того, как сообщают очевидцы, в результате аварии были оборваны высоковольтные провода троллейбусов.
Что стало причиной ДТП - не сообщается. Информация о пострадавших - неизвестна.
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