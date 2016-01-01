Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Град на юго-востоке столицы

Град на юго-востоке столицы

Автор:
podobedov2003
Дата публикации:
15:58
  • 15
  • 0

Град в Москве и сильный ветер

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

3 0
16:46 | LaimeLaim
Причуды погоды 27 марта в столице
15 0
15:57 | Max_019
Снегопад на севере столицы
19 0
08:57 | alextsaryev99
Утренний снегопад в Москве