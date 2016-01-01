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Грузовой эвакуатор опрокинулся оборвав троллейбусные провода на Новоясеневском проспекте в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
16:18
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На юго-западе Москвы произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автомобиль. На пересечении Новоясеневского проспекте с Литовским бульваром грузовой эвакуатор "ГАЗ", перевозивший на платформе грузовую "ГАЗель" на перекрёстке зацепил растяжку троллейбусных проводов, после чего опрокинулся на левый бок. Порвавшейся растяжкой повредило ехавший автомобиль на встречной полосе. На место ДТП прибыли пожарные, сотрудники ГИБДД и аварийная бригада Мосгортранса. Движение троллейбусов остановлено на Новоясеневском проспекте и улице Вильнюсская. Пострадавших в результате ДТП нет. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

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