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Весенний снег прошёл в Ярославле

Автор:
gorod
Дата публикации:
17:01
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В Ярославль как наверно и во все города центральной России пришла рано весна. Светило солнце, снег почти растаял и сегодня опять пошёл снег.

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