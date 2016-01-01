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Град со снегом прошёл в Москве

Автор:
vad_777
Дата публикации:
16:59
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На севере Москвы пошел град со снегом.

  • 16
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