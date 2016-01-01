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Снегопад на северо-западе столицы

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
16:52
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Днём на северо-западе Москвы в районе Митино начался сильный снегопад, который в течении часа то прекращался, то опять начинался.

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