Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ледокол колет лёд в Крюковом канале Санкт-Петербурга

Ледокол колет лёд в Крюковом канале Санкт-Петербурга

Автор:
Egazoid
Дата публикации:
18:01
  • 14
  • 0

Ледокол ломает лёд в Крюковом канале. Зеваки. Чайки.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

259 3
07.03 00:18 | denis947
Десятки москвичей получили трамвы из-за гололеда. В травмпунктах очереди
107 0
11.02 14:20 | paula_m
В Колпино прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017»
268 3
19.03 14:22 | ilusha27rus
Рыбак остался на льду во время прохождения мимо него ледокола