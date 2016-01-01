На Сиреневом бульваре во дворе жилого дома на автомобиль упало дерево

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Примерно в 16:00 во дворе жилого дома на Сиреневом бульваре упало дерево на автомобиль. Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль "Опель", сильно повредив ему крышу. В двух-трёх метрах от упавшего дерева в этот момент сидела бабушка на скамейке. К счастью, она не пострадала. Дерево было довольно высокое и сейчас перекрывает не только автомобиль вдоль, но и весь тротуар. Жители дома обходят стороной. На видео: Алла (жительница данного дома).