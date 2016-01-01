В центре Москвы перевернулся мусоровоз

Автор: tim777 Дата публикации: 18:31

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27 марта днём в центре Москвы произошло ДТП. На улице Кожевнический вражек перевернулся мусоровоз "Камаз". Мусоровоз "Камаз" груженный строительными и бытовыми отходами двигался со стороны улицы Кожевническая. При выезде на Новоспасский мост на затяжном повороте, водитель мусоровоза не справился с управлением. Многотонную машину стало кренить в сторону и в итоге она упала на бок. Из мусорного контейнера на тротуар вывалился перевозимый груз, а из поврежденного бензобака на дорогу стало вытекать топливо. Во избежание возгорания, прибыший пожарный расчет в оперативном порядке произвели смыв разлитого топлива. Для поднятия упавшего контейнера и сбора отходов был задействован трактор. Движение транспорта и пешеходов было частично затруднено из-за проведения работ по ликвидации ДТП. Причиной ДТП могли стать погодные условия. Также не исключается, что при движении, водитель мусоровоза мог превысить скоростной режим для данного участка дороги.