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Мемориальную доску к 90-летию М. Ростраповича открыли сегодня в Газетном переулке

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:31
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Сегодня на доме, где последние годы жили М.Рострапович и Г. Вишневская, установили мемориальную доску.

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