Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Переменная межсезонная погода в Старом Осколе

Переменная межсезонная погода в Старом Осколе

Автор:
dima201009
Дата публикации:
22:34
  • 13
  • 0

Переменная погода пришла в Старый Оскол. То снег, то дождь, то ясно, то пасмурно. Да и град прошёл.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

51 1
16:52 | Стрелец
Снегопад на северо-западе столицы
50 0
18:06 | Аноним
Дороги в поселке Яйва Пермского края завалены снегом
22 0
16:59 | vad_777
Град со снегом прошёл в Москве
23 0
20.02 21:34 | DooMDooMDooM
В городе Старый Оскол люди из окон выкидают пакеты с мусором