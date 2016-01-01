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Укладка асфальта в воду в городе Новороссийске

Автор:
squall-m
Дата публикации:
23:00
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Новороссийске дорожники укладывают асфальт в реку текущей от дождя воды на ул Революции 1905г.

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